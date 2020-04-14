Пожар в Чернобыльской зоне: объекты Укрытие, Вектор и склады в безопасности

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС прекращен, спасатели ГСЧС еще несколько дней будут тушить тление на месте чрезвычайного происшествия.

Об этом доложил глава ГСЧС Николай Чечеткин президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Чечеткин отметил, что спасатели не допустили перебрасывания огня на военные склады боеприпасов, объекты Укрытие, Вектор, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

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Напомним, Кабинет министров Украины выделил дополнительные 100 млн грн на ликвидацию пожара в зоне отчуждения ЧАЭС и последствий чрезвычайных ситуаций.