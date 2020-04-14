Пожежа в Чорнобильській зоні: об’єкти Укриття, Вектор і склади у безпеці

Пожежу в зоні відчуження Чорнобильської АЕС припинено, рятувальники ДСНС ще декілька днів гаситимуть тління на місці надзвичайної події.

Про це доповів глава ДСНС Микола Чечоткін президенту України Володимиру Зеленському.

Чечоткін зазначив, що рятувальники не допустили перекидання вогню на військові склади боєприпасів, об’єкти Укриття, Вектор, розподільну електростанцію ЧАЕС і сховище з радіоактивними відходами.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив додаткові 100 млн грн на ліквідацію пожежі в зоні відчуження ЧАЕС та наслідків надзвичайних ситуацій.