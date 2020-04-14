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Факты / Украина / Общество

Пожары в Чернобыле не повлияли на радиационный фон Киева — Кличко

Пожары в экосистемах Чернобыльской зоны не повлияли на радиационный фон Киева.

Никаких превышений нормы пока не зафиксировано.

— Фон не превышает 0,013 микрорентгена в час. Норма — 0,03 микрорентгена в час, — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, к тушению огня привлечены 96 единиц техники и 405 человек личного состава. Там работают спасательные службы уже из многих городов Украины.

Сейчас остаются три направления пожаров — Корогоцкое, Котовское и Лесовецкое лесничества. Причина пожаров — сжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнем.

Напомним, в МВД опровергли изменения радиационного фона из-за пожаров в Чернобыле.

Источник: Виталий Кличко

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