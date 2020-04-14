Из-за системных нарушений правил разрешение на работу продуктовых рынков отменили.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— С завтрашнего дня (14 апреля — Ред.) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, — отметил он.

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Виктор Ляшко объяснил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако был выявлен ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили его отменить постановление.

Напомним, ранее Виктор Ляшко уже предупреждал, что Минздрав может запретить работу всех рынков без исключений.