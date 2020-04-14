Через системні порушення правил дозвіл на роботу продуктових ринків скасували.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.
– Із завтрішнього дня (14 квітня – Ред.) моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність, – зазначив він.
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Віктор Ляшко пояснив, що дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.
Проте було виявлено низку порушень та зловживань, які змусили його скасувати постанову.
Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко вже попереджав, що МОЗ може заборонити роботу всіх ринків без винятків.