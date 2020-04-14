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Факти / Україна

Ринкам заборонили працювати на період карантину в Україні

Через системні порушення правил дозвіл на роботу продуктових ринків скасували.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Із завтрішнього дня (14 квітня – Ред.) моя постанова, яка прописувала умови, як відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність, – зазначив він.

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Віктор Ляшко пояснив, що дозвіл на роботу ринків був запроваджений для того, щоб українці мали доступ до більш дешевих продуктів, ніж у магазинах.

Проте було виявлено низку порушень та зловживань, які змусили його скасувати постанову.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко вже попереджав, що МОЗ може заборонити роботу всіх ринків без винятків.

Фото: Dreamstime

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