Пожежі у екосистемах Чорнобильської зони не вплинули на радіаційний фон Києва.

Жодних перевищень норми поки не зафіксовано.

– Фон не перевищує 0,013 мікроренгени на годину. Норма – 0,03 мікроренгени на годину, – відзначив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Третя пожежа у Чорнобилі: поліція затримала палія

За словами Кличка, до гасіння вогню залучено 96 одиниць техніки та 405 осіб особового складу. Там працюють рятувальні служби вже з багатьох міст України.

Нині залишаються три напрямки пожеж – Корогоцьке, Котовське та Лісовецьке лісництва. Причина пожеж – спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, у МВС заперечили зміни радіаційного фону через пожежі у Чорнобилі.

Джерело: Віталій Кличко