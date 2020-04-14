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Факти / Україна / Суспільство

Пожежі у Чорнобилі не вплинули на радіаційний фон Києва – Кличко

Пожежі у екосистемах Чорнобильської зони не вплинули на радіаційний фон Києва.

Жодних перевищень норми поки не зафіксовано.

– Фон не перевищує 0,013 мікроренгени на годину. Норма – 0,03 мікроренгени на годину, – відзначив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами Кличка, до гасіння вогню залучено 96 одиниць техніки та 405 осіб особового складу. Там працюють рятувальні служби вже з багатьох міст України.

Нині залишаються три напрямки пожеж – Корогоцьке, Котовське та Лісовецьке лісництва. Причина пожеж – спалювання сухої трави та необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, у МВС заперечили зміни радіаційного фону через пожежі у Чорнобилі.

Джерело: Віталій Кличко

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