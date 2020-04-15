Покрывать не буду: Кличко требует публичного расследования дела Поворозника

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с первым заместителем председателя КГГА Николаем Поворозником, которого якобы поймали на взятке и задержали.

Столичный глава заявил, что требует, чтобы расследование этого дела было открытым и публичным. Правоохранителей Кличко предостерег от политической ангажированности.

— Если чиновник виновен — должен отвечать по закону. Здесь без вариантов. Я никого не покрывал и покрывать не буду. Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит. Я это дело доведу до конца! — заявил Кличко.

Мэр Киева также обратился к НАБУ с просьбой оперативно расследовать дело Поворозника.

— Кто-то должен сесть — или коррумпированный чиновник, или те — кто фабриковал это дело, — считает Кличко.

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Напомним, в СМИ появились информация о том, что сотрудники СБУ 14 апреля задокументировали, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник через посредника требовал взятку в $125 тыс. (более 3 млн грн) от представителя компании-застройщика.

Сотрудники спецслужбы якобы задержали посредника после получения части взятки в размере $60 тыс.

Задокументировано, что посредник действовал по указанию и согласованию с Поворозником. Они якобы вместе планировали получить также с другого объекта строительства $246 тыс.

К слову, Фактам ICTV помощница мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила, что Поворозника не задерживали.