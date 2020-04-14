Николай Поворозник - биография первого заместителя Кличко

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник родился 10 апреля 1972 в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.

Получил два высших образования: инженера электротехники и госуправленца.

Сейчас находится в браке. Его жена Валентина соучредитель ООО Электронный расчетный центр и ООО Леста-А. У супругов двое детей: Юрий и Марта.

В 2001 году после службы в Вооруженных Силах стал главным специалистом, а затем и начальником отдела управления по вопросам предпринимательства КГГА.

С 1 марта 2003 года заместитель начальника управления лицензирования и по вопросам регистрации Главного управления по вопросам предпринимательства исполнительного органа Киевсовета.

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В 2006 году возглавлял главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

1 ноября 2012 года стал первым заместителем начальника Главного управления — начальником управления регуляторной политики и выдачи документов разрешительного характера Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики.

Работал заместителем директора Департамента — начальником управления координации региональной экономической политики Департамента экономики и инвестиций КГГА.

В 2013 году возглавил Департамент экономики и инвестиций КГГА, а через три года стал заместителем главы КГГА.

С 2017 года Николай Поворозник первый заместитель Виталия Кличко.

К слову, мэр Киева заявил, что после Пасхальных праздников власти города готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантинных мер, если количество больных коронавирус начнет уменьшаться.