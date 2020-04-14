Поворозника не задерживали, проводятся следственные действия — КГГА

14 апреля СМИ сообщили, что сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Он якобы через посредника требовал взятку в размере 125 000 долларов от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Как стало известно Фактам ICTV, Поворозника не задерживали.

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Об этом рассказала помощница мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева.

— Факта передачи денег не зафиксировали, — сообщила Зиновьева.

Также она отметила, что в КГГА проводятся не обыски, а следственные действия.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о первом заместителе Кличко Николае Поворознике.