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Факты / Украина

Много лет к этому шли: эколог предупредил о новых пыльных бурях в Киеве

Пыльные бури наподобие той, которая произошла вчера, 16 апреля, в Киеве, будут повторяться.

Об этом Фактам ICTV рассказал эколог Олег Листопад.

— Как только сильный ветер будет подниматься, пыльные бури будут повторяться. Причины этого — мы много лет к этому шли: осушили болота, осушили поймы рек, выпрямили реки, вырубили лесополосы вдоль дорог, полезащитные, — пояснил эксперт.

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Другой причиной пыльных бурь является огромная распашка полей, добавил эколог.

— Если это луг — он не создает пыли, если это пахота — все подсохло, все полетело, — рассказал Листопад.

К слову, мы собрали фото и видео из разных районов столицы, чтобы показать, как выглядел Киев во время пылевой бури.

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