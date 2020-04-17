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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 17 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 61 человек.

Всего в столице 705 подтвержденных случаев заболевания.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +12
  • Шевченковский +6
  • Соломенский +4
  • Днепровский +7
  • Святошинский +6
  • Деснянский +6
  • Подольский 1
  • Голосеевский +5
  • Оболонский +4
  • Дарницкий +10

статистика коронавірусу у києві

Всего по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4 662 случая коронавируса, из которых 501 — за прошедшие сутки.

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