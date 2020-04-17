В Киеве по состоянию на 17 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 61 человек.

Всего в столице 705 подтвержденных случаев заболевания.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +12

Шевченковский +6

Соломенский +4

Днепровский +7

Святошинский +6

Деснянский +6

Подольский 1

Голосеевский +5

Оболонский +4

Дарницкий +10

Всего по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4 662 случая коронавируса, из которых 501 — за прошедшие сутки.