В Киеве по состоянию на 17 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 61 человек.
Всего в столице 705 подтвержденных случаев заболевания.
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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +12
- Шевченковский +6
- Соломенский +4
- Днепровский +7
- Святошинский +6
- Деснянский +6
- Подольский 1
- Голосеевский +5
- Оболонский +4
- Дарницкий +10
Всего по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4 662 случая коронавируса, из которых 501 — за прошедшие сутки.