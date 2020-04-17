Повышенный уровень загрязнения воздуха фиксируют не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Так, о смоге в Днепре сообщили в областном гидрометеорологическом центре. Специалисты подтвердили, что уровень загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью превышает норму. Это может быть вызвано сухой погодой и сильным ветром.

В ГСЧС Днепропетровской области сообщили о возникновении больше, чем десятка пожаров на территории области, что могло также вызвать задымление воздуха.

Читайте: Загрязнение воздуха в Киеве в ближайшее время не ожидается — Кульбида

В Запорожье из-за задымления в областной центр Минздава обратились более 150 человек.

В областном лабораторном центре отметили, что первые результаты исследований атмосферного воздуха свидетельствуют о превышении в 2,9 раза предельнодопустимой концентрации содержания сероуглерода в атмосферном воздухе.

В Украинском гидрометцентре считают, что задымление в городах центральной Украины может быть связано с пожаром в Чернобыльской зоне и задымлением в Киеве.

Напомним, смог в Киеве заметили вечером 16 апреля. Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида сообщил, что загрязненность воздуха в Киеве в этот день превысила норму в 2-3 раза.