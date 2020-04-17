Підвищений рівень забруднення повітря фіксують не тільки у Києві, а й у інших містах України.

Так, про смог у Дніпрі повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі. Фахівці підтвердили, що рівень забруднення повітря дрібнодисперсним пилом перевищує норму. Це може бути викликано сухою погодою і сильним вітром.

У ДСНС Дніпропетровської області повідомили про виникнення більше, ніж десятка пожеж на території області, що могло також викликати задимлення повітря.

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У Запоріжжі через задимлення до обласного центру МОЗ звернулися понад 150 осіб.

В обласному лабораторному центрі зазначили, що перші результати досліджень атмосферного повітря свідчать про перевищення у 2,9 раза граничнодопустимої концентрації вмісту сірковуглецю в атмосферному повітрі.

В Українському гідрометцентрі вважають, що задимлення в містах в центральній Україні може бути пов’язане з пожежею в Чорнобильській зоні та задимленням у Києві.

Нагадаємо, смог у Києві помітили ввечері 16 квітня. Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив, що забрудненість повітря в Києві у цей день перевищила норму у 2-3 рази.