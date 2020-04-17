PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киев не пустили 40 человек с высокой температурой — Кличко

С начала работы блокпостов на въезде в Киев обнаружили 40 человек с высокой температурой. Их не пропустили в столицу.

Об этом на брифинге рассказал мэр Виталий Кличко.

Читайте: Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

— На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал — их отправили домой на самоизоляцию, — рассказал Кличко.

Как писали Факты ICTV, на въезде в Киев образовались пробки на местах, где установили контрольно-пропускные пункты, на которых проводят скрининг температуры у водителей.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка