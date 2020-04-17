В Киев не пустили 40 человек с высокой температурой — Кличко

С начала работы блокпостов на въезде в Киев обнаружили 40 человек с высокой температурой. Их не пропустили в столицу.

Об этом на брифинге рассказал мэр Виталий Кличко.

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— На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал — их отправили домой на самоизоляцию, — рассказал Кличко.

Как писали Факты ICTV, на въезде в Киев образовались пробки на местах, где установили контрольно-пропускные пункты, на которых проводят скрининг температуры у водителей.