У Київ не пустили 40 людей з високою температурою – Кличко

З початку роботи блокпостів на в’їзді в Київ виявили 40 осіб з високою температурою. Їх не пропустили в столицю.

Про це на брифінгу розповів міський голова Віталій Кличко.

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– На в’їздах зафіксували 40 людей з температурою, шестеро з них були оглянуті медиками. Ніхто з цих людей до Києва не в’їхав – їх відправили додому на самоізоляцію, – розповів Кличко.

Як писали Факти ICTV, на в’їзді до Києва утворились затори на місцях, де встановили контрольно-пропускні пункти, на яких проводять скринінг температури у водіїв.