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Факты / Украина

В Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

18 апреля делегация Украинской Православной Церкви Московского Патриархата доставила Благодатный огонь в Украину из Иерусалима.

Представители УПЦ МП прибыли в Свято-Воскресенскую церковь, которая рядом с Киево-Печерской лаврой. Прихожан там сейчас нет из-за карантина.

Далее церковники планируют доставить огонь в разные регионы страны. В УПЦ уверяют, что передача символа осуществляться с соблюдением правил карантина.

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Представители Православной Церкви Украины привезут Благодатный огонь из Иерусалима ночью.

Напомним, Благодатный огонь сошел в пустом храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня в 13.50.

Источник: УПЦ МП

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