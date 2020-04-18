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Факти / Україна

До України прибув Благодатний вогонь з Єрусалима

18 квітня делегація Української Православної Церкви Московського Патріархату доставила Благодатний вогонь до України з Єрусалима.

Представники УПЦ МП прибули до Свято-Воскресенської церкви, що поруч із Києво-Печерською лаврою. Парафіян там нині немає через карантин.

Далі церковники планують доставити вогонь у різні регіони країни. В УПЦ запевняють, що передача символу здійснюватиметься з дотриманням правил карантину.

Читайте: Благодатний вогонь: як виникає і чому сходить на православний Великдень

Представники Православної Церкви України привезуть Благодатний вогонь із Єрусалима вночі.

Нагадаємо, Благодатний вогонь зійшов у порожньому храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні о 13.50.

Джерело: УПЦ МП

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