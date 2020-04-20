По состоянию на 20 апреля ситуация с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне не изменилась.

В Чернобыльской зоне пожары тушат на территории пяти лесничеств: Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого.

Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов пожара в селах Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

В последнем — самая сложная ситуация.

— Самый сложный очаг пожара находится вблизи села Рудьки, где принимаются все возможные меры для недопущения перехода пожара на территорию Республики Беларусь. Других два очага вблизи сел Россоха и Кривая Гора не несут угрозы лесным массивам и другим территориям зоны отчуждения, — рассказали в ГСЧС.

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы.

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В Житомирской области, где 16 апреля вблизи сел Рудня и Выступовичи на территории Виступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки, тушат отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины.

— Сейчас из четырех очагов, на которых проводились работы по тушению, удалось локализовать два.

По сравнению с предыдущими дня, качество воздуха в областях значительно улучшилась.

Напомним, по словам Авакова, пожары на Житомирщине ликвидируют за три-четыре дня.