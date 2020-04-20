Пожежі в Україні: яка ситуація зараз та чи є подальші загрози

Станом на 20 квітня ситуація з пожежами в Житомирській області та Чорнобильській зоні не змінилася.

У Чорнобильській зоні пожежі гасять на території п’ятьох лісництв: Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 вогнищ пожежі в селах Корогод, Рассоха, Крива Гора і Рудьки.

В останньому – найскладніша ситуація.

– Найскладніший осередок пожежі знаходиться поблизу села Рудьки, де вживаються усі можливі заходи для недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь. Інші два осередки поблизу сіл Россоха та Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження, – розповіли у ДСНС.

Радіаційний фон у Києві та області у межах норми.

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У Житомирській області, де 16 квітня поблизу сіл Рудня і Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загоряння сухої трави та лісової підстилки, гасять окремі осередки тління трав’яного настилу, пеньків і деревини.

– Наразі з чотирьох осередків, на яких проводились роботи з гасіння, вдалося локалізувати два.