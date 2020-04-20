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Факты / Украина

Горела сухая трава: на Винниччине за прошедшие сутки потушили 15 пожаров

За прошедшие сутки в Винницкой области потушили 15 пожаров.

Там горела сухая трава и была огромная опасность перехода огня в лес.

Спасатели тушили пламя в нескольких районах области — Липовецком, Ямпольском, Крыжопольском, Оратовском и в самой Виннице.

В общей сложности огонь уничтожил более 19 гектаров сухостоя.

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Предполагаемая причина пожаров — поджог травы. И это несмотря на праздники, и на многочисленные обращения спасателей — прекратить поджог сухостоя.

Жители города уже начали жаловаться на загрязненный воздух.

Напомним, в Житомирской области также возникли пожары. По словам Авакова, пожары на Житомирщине ликвидируют за три-четыре дня.

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