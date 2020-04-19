Пожары в Житомирской области ликвидируют за три-четыре дня — Аваков

Пожары в Житомирской области спасатели будут ликвидировать еще три-четыре дня.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, спасатели, 50 единиц техники и авиация работают круглосуточно.

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— В Овруче с секретарем СНБО, руководителем Офиса президента, заслушали представителей ОГА, ГСЧС, Нацполиции, Гослесагентства по пожарам в регионе. Осуществили воздушный мониторинг над районом пожара. Спасатели, авиация, 50 единиц техники работают 24/7. Спасено четыре села. За три-четыре дня преодолеем! — заявил Арсен Аваков.

В Овручі з секретарем РНБОУ О.Даніловим,керівником ОП А.Єрмаком заслухали представників ОДА,ДСНС,НПУ, Держлісагентства щодо пожеж у регіоні.Здійснили повітряний моніторинг над районом пожежі. Рятувальники,авіація,50 од.тех. працюють 24/7.Врятовано 4 села.За 3-4 дні подолаємо! pic.twitter.com/SSCC5iFEWt — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 19, 2020

Напомним, правоохранители рассматривают две версии возникновения пожаров в Житомирской области — сухие ветры и умышленный поджог.