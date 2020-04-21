Новая почта продолжает обеспечивать оборудованием больницы Полтавы и Кременчуга

Социально ответственный украинский бизнес продолжает оказывать посильную помощь врачам, обеспечивая медучреждения необходимым для эффективного противостояния коронавирусу оборудованием.

Во вторник, 21 апреля, в рамках корпоративной программы гуманитарной помощи Новая почта, являющаяся ведущим оператором почтовой связи, передала медучреждениям Полтавы и Кременчуга очередную партию современного оборудования, которое изрядно облегчит борьбу со смертельно опасной инфекцией.

Городская клиническая больница №5 Полтавы получила от Новой почты 10 прикроватных мониторов. Сейчас это важнейший инструмент для обеспечения стабильного состояния пациента в реанимации или операционной. Он позволяет круглосуточно контролировать жизненные показатели больного: артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания, температуру тела, насыщение крови кислородом.

Еще два монитора пациента и инфузионный насос (электронное устройство для контролированного дозированного внутривенного введения препаратов) доставлены медикам Центральной районной больницы Кременчуга.

— Эффективность борьбы медиков с коронавирусом зависит от наличия современного оборудования, позволяющего уменьшить физический контакт с больными и в круглосуточном режиме контролировать состояние здоровья пациентов. Наша компания делает все возможное, чтобы такое оборудование было в украинских больницах. Вирус не щадит никого. Наше здоровье сегодня зависит от вклада каждого в здравоохранение. Надеюсь, что совместными усилиями мы победим болезнь с минимальными потерями, – сказала соучредитель Новой почты Инна Поперешнюк.

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15 марта руководство Новой почты приняло решение о выделении на борьбу с коронавирусом 25 млн грн. 18 марта Новая почта доставила Полтавской областной инфекционной больнице первую партию гуманитарной помощи.

Компания закупила рентгенографические и УЗИ-аппараты, биохимические автоматические анализаторы, аппараты для проведения мембранного плазмофереза, диагностические наборы для биохимического анализатора, мониторы пациентов полифункциональные с неинвазийным измерением гемодинамики, аппараты искусственной вентиляции легких.

26 марта Новая почта передала Полтаве второй транш медицинской гуманитарной помощи. Областная инфекционная больница получила 8,1 тыс. респираторов, 3 502 защитных щитка, 200 десятилитровых бутылей антисептика, 158 медицинских защитных костюмов. Тогда же городскую клиническую больницу №5 было доставлено 20 инфузионных насосов.

К слову, доставка продуктов сети супермаркетов Ашан будет работать через Новую почту. Особое внимание по доставке будут уделять продуктам длительного хранения: крупам, муке, макаронам и сахару.