Перепись населения Украины в 2021 году могут отменить — Немчинов

Всеукраинскую перепись населения в 2021 году могут не провести. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Процесс дорого обходится государству, и на это просто может не хватить денег.

— Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус — 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее, — сказал Олег Немчинов.

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По его словам, для того, чтобы провести перепись в 2021 году, нужно было начать подготовку еще в марте. Но все же Госстат еще может ее провести, для этого существует три сценария: классический, с помощью опросов и комбинированный.

— Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами, — добавил Немчинов.

Напомним, ранее Кабмин рассказал о своей Программе деятельности, в приоритете у правительства пенсии и оклады медикам.