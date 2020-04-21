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Факти / Україна / Суспільство

Перепис населення України в 2021 році можуть скасувати – Немчінов

Всеукраїнський перепис населення у 2021 році може не відбутися. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Процес дорого коштує, і на це у держави просто може не вистачити грошей.

– Бюджетний запит, який Держстат подав, здається, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавірус – 65 млрд. Це дуже серйозне політичне рішення і це процес, який потрібно запускати заздалегідь, – повідомив Олег Немчінов.

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За його словами, для того, щоб провести перепис у 2021 році, потрібно було почати підготовку ще у березні. Але все ж Держстат ще може її провести, для цього існує три сценарія: класичний, з допомогою опитувань і комбінований.

– Мені більше імпонує комбінований. Тут мова йде про те, що з максимальним використанням електронних носіїв, з максимальним використанням цифрових технологій, але водночас з дворовим обходом, з реальними речами, – додав Немчінов.

Нагадаємо, раніше Кабмін розповів про свою Програму діяльності, у пріоритеті в уряду – пенсії і оклади медикам.

Джерело: Интерфакс

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