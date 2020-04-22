Корупція чи нові стандарти? Що відомо про закупівлю захисних костюмів у МОЗ

21 квітня на адресу Міністерства охорони здоров’я почали лунати звинувачення у недобросовісній роботі через закупівлю захисних костюмів для медиків за завищеною ціною.

Їхня ціна нібито була вищою на 40%, а тендер на закупівлю оголосили раптово та ще й з новими умовами.

Дехто вважає, що МОЗ навмисно зриває закупівлю захисних костюмів, щоб потім придбати їх набагато дорожче.

Факти ICTV розповідають, з чого почався скандал, хто звинувачує МОЗ, і як вже відреагували на заяви.

Що призвело до скандалу

Проблеми із закупівлею захисних костюмів для лікарів почалися ще коли на посаду міністра охорони здоров’я призначили Іллю Ємця. Він пропонував закуповувати необхідний лікарям захист через свій тендерний комітет, повністю ігноруючи систему ProZorro та міжнародні організації.

Проте йому не вдалося реалізувати цей задум і 67 млн грн все ж надійшли міжнародним організаціям, які закупили маски, захисні костюми, респіратори тощо.

Згодом очільником МОЗ став Максим Степанов, який також намагається відмовлятися від закупівлі через міжнародні організації. Натомість він вирішив звернутися до вітчизняних виробників у спробі зекономити.

І не дивно, адже Україні потрібно близько мільйона захисних костюмів, а за такої кількості будь-яка економія знадобиться. Проте водночас не можна жертвувати їхньою якістю.

Був оголошений тендер на закупівлю медичних костюмів серед вітчизняних виробників. 10 квітня ДП Медичні закупівлі отримало розпорядження від МОЗ для пошуку виробника, в якого планували купити захист для лікарів за ціною 396 грн за штуку.

Однак в процесі пошуку вдалося укласти угоду на 22,05 млн грн з компанією Текстиль-Контакт. Вона погодилася поставити 90 тис. костюмів за ціною всього 245 грн за штуку.

Отже, можна було б зекономити приблизно 13,7 млн грн бюджетних коштів. Проте затвердження тендера від МОЗ так і не надійшло.

15 квітня публікують зміни до річного плану закупівель, а потім МОЗ заново оголошує тендер через інший комітет, а також додає умову до сертифікації, якої раніше не було. Переможця знаходять вже за добу.

Проте кількість закуплених костюмів зменшилася до 71 тис., а ціна за штуку зросла до 488 грн.

Які звинувачення лунають на адресу МОЗ

Наразі на недобросовісну роботу МОЗ звернули увагу народні депутати Олексій Гончаренко (Європейська солідарність) і Олександра Устінова (Голос). У кожного з них є претензії до роботи Міністерства у цій ситуації.

Устінова погоджується, що, можливо, сертифікації EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008 були необхідними, але МОЗ мало б виставити відповідну вимогу набагато раніше.

– Найголовніше – ціна МОЗу однаково захмарна. Адже в міжнародних організацій ціна за костюм з дотриманням цього стандарту складає $12 або близько 300 грн за штуку, в які вже входить навіть комісія міжнародної організації, – пише нардеп.

Запитання є і до фірми-постачальника захисних костюмів, яка має назву Меддів. З нею вже уклали договір на отримання захисту для українських лікарів.

Як пише Гончаренко, закупівля відбуватиметься у непрозорої компанії, яка, найімовірніше, поставляє товари з Китаю.

Крім того, це спричинило проблеми Текстиль-Контракту, який почав виготовляти медичні костюми.

– З метою якнайшвидше забезпечити українських медичних працівників засобами захисту на виробництві розпочали роботу. Наразі на складі лежать 20 тис. готових костюмів, які вже сьогодні могли б бути розвезені медикам, – розповідає народний депутат.

Крім того, Устінова наголошує на тому, що компанією володіють люди, які раніше не займалися бізнесом. Тож виникає ще більше питань щодо того, чому тендер віддали саме цій компанії.

Якби власником Меддіву були бізнесмени з великим досвідом, така ситуація була б зрозумілою.

– Серед них брат та сестра з Чернігова Олександр Охріменко та Анна Шевцова (дівоче прізвище Охріменко). Іншим власником компанії є лікарка Богдана Вітковська з Вінниці, а її чоловік Денис – керує компанією. Ще однією співвласницею компанії Меддів є Наталя Потребчук, яка нещодавно “отримала” цю компанію від свого чоловіка – Потребчука Андрія Анатолійовича, полковника поліції у відставці, який зараз очолює сектор по боротьбі з корупцією у Службі судової охорони, – пише народний депутат.

Народний депутат Олексій Гончаренко також заявив, що відправив депутатське звернення до Генеральної прокуратури і обіцяє домагатися максимального покарання для тих, хто “намагається заробляти на житті і здоров’ї медиків”.

У ДП Медичні закупівлі повідомили про весь процес роботи щодо закупівлі захисних костюмів з моменту отримання листа від Міністерства охорони здоров’я і додали, що товар, який планує закупити МОЗ, потрібно буде перевірити на відповідність певній сертифікації.

Що відомо про Меддів?



Компанія справді викликає багато підозр. Згідно з інформацією порталу YouControl, вона була зареєстрована 19 квітня 2019 року. Тобто на момент підписання контракту вона працювала на ринку менше року.

Основний вид її діяльності – оптова торгівля фармацевтичними товарами. Але вона також займається:

виробництвом основних фармацевтичних продуктів;

посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту;

оптовою торгівлею парфумними та косметичними товарами.

Варто зазначити, що у компанії також маленький статутний капітал – всього 20 тис. грн. Не зовсім зрозуміло, як компанія з такими малими коштами, змогла отримати справді величезний тендер.

Крім того, Меддів спеціалізувалася на продажу товарів південнокорейської компанії-виробника SD BIOSENSOR, INC, і навіть в описі йшлося про те, що вона є її уповноваженим представником.

SD BIOSENSOR, INC спеціалізується на продажу різноманітних тестів та приладів для самоконтролю на кшталт глюкометрів та холестерометрів.

Якщо б йшлося про постачання тестів на коронавірус, то можна було б зрозуміти, чому могли обрати саме цю компанію. Але нині йдеться про захисні костюми, а Меддів з ними не працювала.

У додатку до договору йдеться про те, що виробником товару є китайська компанія Nanjing Trust Garment Company LTD. Інформація про неї також дещо суперечлива.

З одного боку, інформація на сайті World Trade свідчить про те, що компанію заснували у 2000 році, і вона займається пошиттям і продажем жіночого одягу. Тобто під час пандемії вона справді могла швидко перейти на пошиття медичних костюмів.

З іншого боку, частина лінків, пов’язаних з Nanjing Trust Garment Company LTD ведуть на шкідливі сайти з купою спаму, а на сайті Triple Tree вказано, що у компанії немає жодного працівника.

Та й навіть якщо костюми справді відповідатимуть усім стандартам, а фірма якісно виконає свою роботу, залишається запитання: чому довелося переплатити?

Навіть якщо звертатися до закордонних виробників і постачальників, то ціна там не має бути такою високою, якщо йдеться про оптові закупівлі. Набори від 1 тис. костюмів коштуватимуть $10-$15 (270-405 грн), а великі замовлення (від 10 тис. костюмів) можна знайти і за $9 за штуку (приблизно 243 грн).

Звичайно, доставлення такої великої кількості костюмів також потребуватиме фінансування, проте закупівля приблизно на 19 тис. менше захисних костюмів та ще й дорожче, видається щонайменше підозрілою.

Можливо, найближчим часом керівництву країни потрібно буде пильно спостерігати за тим, як працює МОЗ.

Владислав Бомбела