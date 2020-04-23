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Факты / Украина / Общество

Сильпо будет доставлять продукты на дом по всей Украине

Сеть продуктовых супермаркетов Сильпо, которая входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group, запускает услугу доставки продуктов на дом по всей Украине.

В первую очередь доставка заработает в населенных пунктах со слабо развитым сервисом курьерской доставки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сильпо.

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Сильпо запускает доставку продуктов на дом

— С заботой о гостях мы, прежде всего, обратили внимание на те 45 городов, в которых сложно сделать заказ необходимых товаров, не выходя из дома, так как у них слабо развиты курьерские службы.

Города-миллионники — Киев, Харьков или Днепр — будут включены в доставку чуть позже.

К сервису доставки Сильпо присоединились Бахмут, Белая Церковь, Бердянск, Борисполь, Бровары, Васильков, Вита-Почтовая, Вышгород, Днепрорудное, Дрогобыч, Дружковка, Каменец-Подольский, Коростень, Костополь, Краматорск, Кременчуг, Кропивницкий, Лиманка, Лисичанск, Лозовая, Луцк, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Мукачево, Нежин, Овидиополь, Остер, Павлоград, Радомышль, Ровно, Самбор, Северодонецк, Славутич, Софиевская Борщаговка, Стоянка, Теплодар, Тернополь, Ужгород, Фастов, Хмельник, Хмельницкий, Энергодар и Южноукраинск.

Выбрать товар и сделать онлайн-заказ можно на сайте Сильпо.

Все работники и курьеры, ответственные за доставку, обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят температурный контроль. Стоимость доставки составит 50 грн.

Сеть продовольственных супермаркетов Сильпо основана в 1998 году. В 2020 году в Украине насчитывается 259 магазинов Сильпо.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что в Сильпо анонсировали запуск доставки продуктов на дом 7 апреля.

Источник: Сильпо

Фото: Dreamstime

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