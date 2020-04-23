Сильпо запускает доставку продуктов на дом

Сеть продуктовых супермаркетов Сильпо, которая входит в торгово-промышленную группу Fozzy Group, запускает услугу доставки продуктов на дом по всей Украине.

В первую очередь доставка заработает в населенных пунктах со слабо развитым сервисом курьерской доставки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сильпо.

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— С заботой о гостях мы, прежде всего, обратили внимание на те 45 городов, в которых сложно сделать заказ необходимых товаров, не выходя из дома, так как у них слабо развиты курьерские службы.

Города-миллионники — Киев, Харьков или Днепр — будут включены в доставку чуть позже.