26 апреля 2020 года проходит 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

В воскресенье, 26 апреля, в 10.00 сайт Факты ICTV в YouTube покажет премьеру документального фильма о Чернобыльской катастрофе с эксклюзивными воспоминаниями и комментариями очевидцев и ликвидаторов катастрофы.

— Это был обычный рабочий день инженера лаборатории электрохимии Харьковского государственного педагогического института. 26 апреля еще никто ничего не знал. Первое сообщение в советской прессе появилось 29 апреля и на них никто, учитывая меня, не обратил внимания. Считалось, что АЭС — абсолютно безопасная технология, ничего плохого там быть не может, а мелкие технические аварии бывают везде. Это была заметка в газете Правда размером 5х4 сантиметра в двух предложениях: На Чернобыльской АЭС авария. Создана комиссия по выяснению причин и ликвидации последствий, — вспоминает командир взвода радиационной разведки в 1986 году Сергей Мирный.

Также своими воспоминаниями поделились оператор четвертого энергоблока в 1986 году Алексей Бреус, участник ликвидации аварии на АЭС, полковник запаса Сергей Бабаков, один из руководителей ЧАЭС в момент аварии Сергей Парашин.

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Премьера ленты о Чернобыле состоится на YouTube странице Фактов ICTV.