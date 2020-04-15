В результате пожара в Чернобыльской зоне сгорело 30% туристических объектов.

Об этом сообщил директор национального провайдера экскурсий в Чернобыльскую зону Ярослав Емельяненко

По словам туроператора, ряд локаций — например, старые советские базы отдыха — уничтожены полностью и восстановлению не подлежат.

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— Потеряно множество полесских аутентичных деревень, которые показывали быт людей, проживавших там до аварии на ЧАЭС. Пожар нанес большой удар по туризму и нашей истории, — заявил Ярослав Емельяненко.

Сейчас Чернобыль тур планирует восстановить часть утраченных зданий.

— Основные объекты — режимный город Чернобыль, Чернобыль-2, военный городок с радиолокационной станцией и город Припять — не пострадали, — добавил Емельяненко.

По состоянию на утро 15 апреля в Зоне отчуждения подразделения ГСЧС продолжают тушить тлеющие пни и древесину в очагах четырех лесничеств.