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Факты / Украина / Общество

367 гранат и украденный в Крыму автомат: в Донецкой области обнаружили арсенал оружия

На территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе Донецкой области полицейские нашли арсенал оружия и боеприпасов. Это уже второй склад, который обнаружили за эту неделю.

Два здания, двухэтажное и трехэтажное, были набиты взрывоопасными предметами. Вместе с кинологами и собаками правоохранители 10 часов искали и изымали боеприпасы.

— Из незаконного оборота изъято 367 гранат, 33 гранатомета, 118 боеприпасов к РПГ, более 1 600 крупнокалиберных боеприпасов, артиллерийские снаряды, мины, стрелковое оружие и более 14 000 патронов, — говорится в сообщении МВД.

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Кроме того, полицейские нашли снайперскую винтовку и автоматы Калашникова. Кстати, правоохранители установили, что один из них украли из воинской части во время аннексии Крыма.

367 гранат и украденный в Крыму автомат: в Донецкой области обнаружили арсенал оружия

Сейчас оружие и боеприпасы находятся на экспертизе. Правоохранители открыли уголовное производство, проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее полиция задержала мужчину, который продавал оружие и боеприпасы, вывезенные из зоны ООС.

Источник: МВД

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