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Факти / Україна / Суспільство

367 гранат і вкрадений у Криму автомат: у Донецькій області виявили арсенал зброї

На території колишнього дитячого табору у Волноваському районі Донецької області поліцейські знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Це вже другий склад, який виявили за цей тиждень.

Дві будівлі, двоповерхова та триповерхова, були набиті вибухонебезпечними предметами. Разом з кінологами та собаками правоохоронці 10 годин шукали та вилучали боєприпаси.

– З незаконного обігу вилучено 367 гранат, 33 гранатомети, 118 боєприпасів до РПГ, понад 1 600 великокаліберних боєприпасів, артилерійські снаряди, міни, стрілецьку зброю і понад 14 000 патронів, – йдеться у повідомленні МВС.

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Крім того, поліцейські відшукали снайперську гвинтівку і автомати Калашникова. До речі, правоохоронці встановили, що один з них викрали з військової частини під час анексії Криму.

367 гранат і вкрадений у Криму автомат: у Донецькій області виявили арсенал зброї

Нині зброя та боєприпаси перебувають на експертизі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше поліція затримала чоловіка, який продавав зброю і боєприпаси, вивезені із зони ООС.

Джерело: МВС

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