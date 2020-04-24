Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, трое украинских военных ранены

23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

— В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вооруженные формирования Российской Федерации обратились к двум обстрелам.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

— За прошедшие сутки наши военнослужащие, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются, — отмечают в штабе.

Напомним, 22 апреля в зоне ООС российские наемники восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.