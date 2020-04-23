Сутки в ООС: восемь обстрелов, потерь нет

За минувшие сутки, 22 апреля, российские наемники восемь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Боевые действия велись вблизи Марьинки, Богдановки и Красногоровки, Широкино, Лебединского, Павлополя и Авдеевки, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности группировки Север вооруженные формирования РФ с автоматических станковых гранатометов обстреляли наших защитников неподалеку Орехово.

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Обошлось без потерь среди защитников Украины.

Наши подразделения ранили двух российских наемников.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по Донбасса во время переговоров в формате видеоконференции договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.