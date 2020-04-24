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Факти / Україна

Доба на Донбасі: 15 обстрілів, троє українських військових поранені

23 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

– Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Переважна більшість порушень була зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, де ворог 13 разів обстріляв підрозділи Об’єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ збройні формування Російської Федерації вдалися до двох обстрілів.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення.

– Минулої доби наші військовослужбовці, надійно утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч.

Будь-які злочинні намагання збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються, – зазначають у штабі.

Нагадаємо, 22 квітня в зоні ООС російські найманці вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Джерело: Штаб ООС

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