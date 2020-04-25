В Киеве по состоянию на 25 апреля коронавирусом заболели еще 37 человек.

Всего в столице 1 159 подтвержденных случаев Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +1

Шевченковский +7

Соломенский +2

Днепровский +6

Святошинский +0

Деснянский +8

Подольский +4

Голосеевский +1

Оболонский +2

Дарницкий +8

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