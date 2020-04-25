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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 25 апреля коронавирусом заболели еще 37 человек.

Всего в столице 1 159 подтвержденных случаев Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +1
  • Шевченковский +7
  • Соломенский +2
  • Днепровский +6
  • Святошинский +0
  • Деснянский +8
  • Подольский +4
  • Голосеевский +1
  • Оболонский +2
  • Дарницкий +8

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

карта

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.

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