В Киеве по состоянию на 25 апреля коронавирусом заболели еще 37 человек.
Всего в столице 1 159 подтвержденных случаев Covid-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +1
- Шевченковский +7
- Соломенский +2
- Днепровский +6
- Святошинский +0
- Деснянский +8
- Подольский +4
- Голосеевский +1
- Оболонский +2
- Дарницкий +8
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