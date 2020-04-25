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Факти / Україна

Землетрус у Румунії: жителі Одеської області відчули підземні поштовхи

Землетрус в Одеській області 25 квітня став відлунням підземних поштовхів, які сталися в Румунії.

За даними сейсмологічних ресурсів, землетрус магнітудою 4,72, 4,9 і 5,3 виникли в зоні гірського хребта Вранча.

Це сталося близько 1.00. Найсильніше поштовхи відчувалися на півдні регіону, в Буджаку.

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В Одесі їх відчули в основному жителі багатоповерхівок.

Нагадаємо, 20 квітня біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Епіцентр розташовувався в 33 кілометрах на південний схід від міста Офунато на острові Хонсю. Осередок залягав на глибині 41,7 кілометра.

Джерело: Думская

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