Землетрус в Одеській області 25 квітня став відлунням підземних поштовхів, які сталися в Румунії.
За даними сейсмологічних ресурсів, землетрус магнітудою 4,72, 4,9 і 5,3 виникли в зоні гірського хребта Вранча.
Це сталося близько 1.00. Найсильніше поштовхи відчувалися на півдні регіону, в Буджаку.
Читайте: На Закарпатті зафіксували два землетруси (ОНЛАЙН-КАРТА)
В Одесі їх відчули в основному жителі багатоповерхівок.
Нагадаємо, 20 квітня біля східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 6,4 бала. Епіцентр розташовувався в 33 кілометрах на південний схід від міста Офунато на острові Хонсю. Осередок залягав на глибині 41,7 кілометра.