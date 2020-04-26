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Факты / Украина / Общество

Это беда планетарного масштаба: Зеленский о Чернобыльской катастрофе

На Чернобыльской АЭС 26 апреля 34 года назад произошла невиданная катастрофа, последствия которой стали угрозой для всего живого далеко за пределами станции, заявил президент Владимир Зеленский по случаю годовщины трагедии.

— В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность. Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, — сказал глава государства.

Зеленский также назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба.

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— Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений, — подытожил президент.

К годовщине аварии Факты ICTV подготовили малоизвестные факты о Чернобыле, аварии на атомной электростанции и современной ситуации в зоне отчуждения.

Фото: Офис Президента

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