На Чернобыльской АЭС 26 апреля 34 года назад произошла невиданная катастрофа, последствия которой стали угрозой для всего живого далеко за пределами станции, заявил президент Владимир Зеленский по случаю годовщины трагедии.

— В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность. Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, — сказал глава государства.

Зеленский также назвал Чернобыльскую катастрофу бедствием планетарного масштаба.

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— Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Убежден, что залогом решения глобальных проблем современности, среди которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем оставаться международная солидарность и слаженная работа ради лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений, — подытожил президент.

К годовщине аварии Факты ICTV подготовили малоизвестные факты о Чернобыле, аварии на атомной электростанции и современной ситуации в зоне отчуждения.