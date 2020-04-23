Чернобыльцы получат материальную помощь вовремя — Кличко

Город вовремя выплатит материальную помощь отдельным категориям киевлян.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
— Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю 34 годовщины Чернобыльской катастрофы.
Так, почти 53 тыс. киевлян получат выплаты от 300 до 600 грн.
— Также готовится распоряжение о предоставлении ежегодной помощи ко Дню памяти, примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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Кто получит материальную помощь:
- ветераны Второй мировой;
- участники АТО;
- воины-интернационалисты;
- участники революции Достоинства.
Выплаты от 400 до 800 грн начнутся в начале мая.
Ранее малообеспеченные семьи получили материальную помощь к Пасхе.