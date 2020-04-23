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Факты / Украина / Общество

Чернобыльцы получат материальную помощь вовремя — Кличко

Город вовремя выплатит материальную помощь отдельным категориям киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю 34 годовщины Чернобыльской катастрофы.

Так, почти 53 тыс. киевлян получат выплаты от 300 до 600 грн.

— Также готовится распоряжение о предоставлении ежегодной помощи ко Дню памяти, примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Читайте: Кто получит выплату в 1 тыс. грн — Кабмин определил категории

Кто получит материальную помощь:

  • ветераны Второй мировой;
  • участники АТО;
  • воины-интернационалисты;
  • участники революции Достоинства.

Выплаты от 400 до 800 грн начнутся в начале мая.

Ранее малообеспеченные семьи получили материальную помощь к Пасхе.

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