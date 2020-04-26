На Чорнобильській АЕС 26 квітня 34 роки тому сталася небачена катастрофа, наслідки якої стали загрозою для всього живого далеко за межами станції, заявив президент Володимир Зеленський з нагоди річниці трагедії.

– У цей день ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували майбутнє від радіаційної небезпеки й відійшли у вічність. Глибока шана ліквідаторам і добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, – сказав глава держави.

Зеленський також назвав Чорнобильську катастрофу лихом планетарного масштабу.

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– Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, а й пересторогою на майбутнє. Переконаний, що запорукою розв’язання глобальних проблем сучасності, серед яких і Чорнобильська трагедія, й надалі залишатимуться міжнародна солідарність і злагоджена праця заради кращого майбутнього нинішнього та прийдешніх поколінь, – підсумував президент.

До річниці аварії Факти ICTV підготували маловідомі факти про Чорнобиль, аварію на атомній електростанції і сучасну ситуацію у зоні відчуження.