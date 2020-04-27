Когда возобновят междугороднее сообщение – Криклий назвал возможную дату

12 мая может быть возобновлена активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая. В дальнейшем планируем и авиасообщение. Конечно, мы можем говорить только о внутренней авиации. Единственное, что авиаперевозчики не понимают объем трафика: открывать рейс и везти 10 пассажиров — невыгодно. Выгоднее не летать, – сказал он.

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По его словам, после возобновления сообщения наверняка останутся некоторые ограничения и меры. Например, маски, термоскрининг, а в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места.

— Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости. Мы готовим предложения по алгоритму выхода из карантина, на следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет плюс от Минздрава – у них первая скрипка, – сказал он.

Напомним, 17 апреля Криклий заявил, что общественный транспорт возобновит свою работу не раньше июня. По его словам, в мае Украину ждет пик заболеваемости коронавирусом.