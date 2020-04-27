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Факти / Україна

Коли відновлять міжміське сполучення – Криклій назвав можливу дату

12 травня може бути відновлена активність у містах, приміське, міжміське сполучення.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато залежить від того, які показники поширення вірусу ми матимемо до 12 травня. Надалі плануємо і авіасполучення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів — невигідно. Вигідніше не літати, – сказав він.

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За його словами, після відновлення повідомлення напевно залишаться деякі обмеження і заходи. Наприклад, маски, термоскрінінг, а в міському транспорті використовуватимуться лише місця для сидіння.

– Інакше ми матимемо гіперболічний ріст захворюваності. Ми готуємо пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину, наступного тижня з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде плюс від МОЗ – у них перша скрипка, – сказав він.

Нагадаємо, 17 квітня Криклій заявив, що громадський транспорт відновить свою роботу не раніше червня. За його словами, в травні Україну чекає пік захворюваності коронавірусом.

Джерело: ЛІГА.net

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