24 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал все пять этапов плана правительства по выходу Украины из карантина.

В них все желающие наконец смогли увидеть, какие предпосылки определили для каждого этапа снятия ограничений, и что именно будет происходить на каждом из них.

Пожалуй, вся Украина хочет как можно скорее вернуться к привычному ритму жизни, ведь у нас просто нет возможности длительное время находиться на карантине.

И нужно, чтобы наша страна не просто имела план, а чтобы после ослабления ограничений нас не “накрыло” второй волной коронавируса.

Факты ICTV рассказывают все, что известно о плане выхода из карантина и практике других стран.

Что известно о плане Кабмина

После публикации плана выхода из карантина стало понятно, что предпосылки для начала первого этапа не совсем правильно поняли.

Заявление о 5% новых случаев заболевания касалось соотношения выявленных случаев коронавирусной инфекции на число тестов. По состоянию на 25 апреля Украина без проблем вкладывается в эти заветные 5%.

Если так будет продолжаться и дальше, то можно быть уверенным, что первый этап снятия ограничений начнется 12 мая, как и планирует правительство. Тогда позволят посещать парки, скверы, различные зоны отдыха. Также частично восстановится оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами.

Для начала второго этапа необходимо, чтобы в течение 10 дней наблюдалось ежедневное снижение процента выявленных заболеваний, а количество пациентов, которые выздоровели, оставалось постоянным или возрастало.

В этом случае восстановят деятельность гостиниц, спортзалов. В школах восстановят обучение для выпускных классов.

Третий этап — количество людей, которые выздоровели вдвое или более превышает количество новых случаев в течение 10 дней, а учреждения здравоохранения заполнены пациентами с Covid-19 не более, чем на 10%.

На этом этапе откроют свои двери отдельные учебные заведения, театры, кинотеатры, заведения общественного питания. Также метро будет работать для выполнения специальных перевозок.

Для начала четвертого этапа необходимо, чтобы 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой случаев, было менее пяти на область.

Тогда возобновит работу без ограничений весь общественный транспорт и различные учреждения для досуга. Кроме того, позволят оказывать плановую медицинскую и стоматологическую помощь.

Пятый этап предусматривает снятие всех ограничений, кроме тех, что установила местная власть в отдельных административно-территориальных единицах. Для этого необходимо, чтобы в Украине фиксировали лишь единичные случаи заболевания.

То есть можно сделать вывод, что первые четыре этапа Украина, теоретически, может пройти за месяц и вернуться к более или менее нормальной жизни, одновременно соблюдая правила социального дистанцирования и безопасности (ношение масок, частое мытье рук и т.д.).

Однако до сих пор не понятно, обязательно ли, чтобы 10 дней прошли именно с начала этапа, и может ли Украина “перепрыгивать” их, если сложится благоприятная ситуация.

Еще до обнародования детального плана инфекционист Юрий Жигарев рассказывал в комментарии Фактам ICTV, что для снятия большинства ограничений может понадобиться меньше месяца.

— Если брать оптимистический сценарий, то большинство ограничительных мер можем реализовать примерно до начала июня. Речь идет о пяти шагах, озвученных правительством. Если же исходить из пессимистических прогнозов, то это может затянуться и на лето, а называть какие-то конкретные сроки я не могу, ведь там тоже придется смотреть на динамику распространения Covid-19, — сказал инфекционист.

Есть ли проблемы в плане?

Еще до обнародования четкого плана выхода из карантина, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обращала внимание на четыре критерии, определенные Американской медицинской ассоциацией, при которых можно планировать ослабление карантина:

минимизация риска передачи коронавируса, построенная на основе доказательств тенденции к уменьшению количества новых случаев инфицирования и смертей;

отлаженная и надежная система тестирования на заболевание;

отлаженная система мониторинга и отслеживания контактов;

обеспечение больниц и врачей всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием.

Особое внимание Супрун обращает на то, что якобы на второй план в Украине выводится постепенное увеличение количества тестов и улучшение обеспеченности больниц и медицинских работников, а о налаживании системы мониторинга и отслеживания контактов речь вообще не идет.

В то же время обнародованный план правительства указывает на то, что система мониторинга будет, а количество тестирований будут наращивать.

— Преждевременное сокращение или полное снятие ограничений в тандеме с отсутствием вышеуказанных четырех принципов (особенно без налаженного тестирования и мониторинга контактов), может привести к возникновению новых волн заболеваемости Covid-19. Это — большая нагрузка на систему здравоохранения, большее количество случаев инфицирования и смертей вследствие болезни, — считает экс-министр здравоохранения.

Однако есть в плане и некоторая неопределенность. Это, скорее всего, связано с тем, что даже опубликованная премьер-министром стратегия не отражает всех тонкостей процесса снятия ограничений.

Например, когда и при каких условиях работники, которые сегодня работают дистанционно, смогут возвращаться на работу в офис. То есть, будет ли регламентироваться это Кабмином на каждом из этапов, или компании сами будут принимать решение о возобновлении рабочего процесса.

Народный депутат Кира Рудик также обращает внимание на то, что нужно обеспечить массовое тестирование населения и позаботиться об отслеживании контактов. Она хотела бы увидеть план, в котором будет четко расписано, кто, что, и на какой стадии должен делать.

Планы мира по выходу из карантина

Поскольку в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом позже большинства стран Европы, во многих аспектах мы ориентируемся именно на них.

Поэтапность выхода из карантина также свойственна европейским государствам. В ЕС даже разработали план-рекомендацию, который прописывает основные требования для начала ослабления ограничений.

Конечно, не всем обязательно их соблюдать. Основными критериями в нем прописаны:

замедление темпов распространения Covid-19;

мощная система здравоохранения, которая способна выдержать вспышку коронавируса;

тестирование людей на коронавирус;

отслеживание контактов и изоляция инфицированных.

План Евросоюза также предусматривает постепенное устранение ограничений в странах. Но во время каждого небольшого шага должны придерживаться строгих ограничений, а на реализацию этого уйдет несколько месяцев.

ЕС рекомендует странам-членам сосредоточиться на снятии ограничений, исходя из рисков для населения. То есть дольше всего на карантине должны находиться люди с наибольшим риском заболеть Covid-19.

В США также представили поэтапный план выхода страны из карантина. Для его начала в течение 14 дней должны фиксировать снижение количества случаев коронавируса (и даже подозрений на заболевание).

Он будет состоять из трех фаз. На первом этапе людям, которые входят в группу риска, порекомендуют оставаться дома. В общем, нельзя будет собираться большими группами.

Практика социального дистанцирования останется, будут рекомендовать работу из дома, бары и учебные заведения останутся закрытыми.

Во время второй фазы откроются учебные заведения. В ограниченном режиме смогут работать спортзалы, кафе, рестораны, кинотеатры и т. д. при условии соблюдения правил социального дистанцирования и дезинфекции.

Работникам порекомендуют решать вопросы дистанционно, если это возможно.

На третьей фазе уязвимым группам населения больше не нужно будет соблюдать самоизоляцию.

Бизнес сможет работать в более-менее обычном режиме, соблюдая ограничения по количеству посетителей, если это необходимо. В то же время правила ношения масок, мытья рук и т.д. сохранится.

Планы довольно похожи во многих странах, отличается только специфика. Кто-то решает раньше открывать кинотеатры и рестораны, а кто-то работает над тем, чтобы как можно быстрее вернуть общественный транспорт.

Однако не все спешат вернуться к нормальному ритму жизни. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что карантин в стране продлится как минимум до 11 мая, а в Бельгии даже не думают о полном снятии карантина.

Очерченный в стране план рассматривает возможность снятия многих ограничений только после 8 июня. В то же время масштабные фестивали будут под запретом до 31 августа.

Даже несмотря на то, что мир готовится к постепенному выходу из карантина, нужно не забывать, что правила безопасности останутся с нами как минимум до тех пор, пока вакцина от Covid-19 не будет в широком доступе.

Владислав Бомбела