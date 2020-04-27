24 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив усі п’ять етапів плану уряду щодо виходу України з карантину.

В них усі охочі нарешті змогли побачити, які передумови окреслили для кожного етапу зняття обмежень, і що саме відбуватиметься на кожному з них.

Мабуть, вся Україна хоче якомога швидше повернутися до звичного ритму життя, адже в нас просто немає змоги тривалий час перебувати на карантині.

Та потрібно, щоб наша країна не просто мала план, а щоб після послаблення обмежень нас не “накрило” другою хвилею коронавірусу.

Факти ICTV розповідають усе, що відомо про план виходу з карантину і практику інших країн.

Що відомо про план Кабміну

Після публікації плану виходу з карантину стало зрозуміло, що передумови для початку першого етапу не зовсім правильно зрозуміли.

Заява про 5% нових випадків захворювання стосувалася співвідношення виявлених випадків коронавірусної інфекції на кількість тестів. Станом на 25 квітня Україна без проблем укладається в ці заповітні 5%.

Якщо так триватиме і надалі, то можна бути певними, що перший етап зняття обмежень розпочнеться 12 травня, як і планує уряд. Тоді дозволять відвідувати парки, сквери, різноманітні зони відпочинку. Також частково відновиться оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами.

Для початку другого етапу необхідно, щоб протягом 10 днів спостерігалося щоденне зниження відсотка виявлених захворювань, а кількість пацієнтів, які одужали, залишалася сталою або зростала.

У цьому випадку відновлять діяльність готелів, спортзалів. У школах відновлять навчання для випускних класів.

Третій етап – кількість людей, які одужали вдвічі або більше перевищує кількість нових випадків протягом 10 днів, а заклади охорони здоров’я заповнені пацієнтами з Covid-19 не більше, ніж на 10%.

На цьому етапі відчинять свої двері окремі заклади освіти, театри, кінотеатри, заклади громадського харчування. Також метро працюватиме для виконання спеціальних перевезень.

Для початку четвертого етапу потрібно, щоб 10 днів поспіль кількість нових, не пов’язаних між собою випадків, була менше п’яти на область.

Тоді відновить роботу без обмежень весь громадський транспорт і різноманітні заклади для дозвілля. Крім того, дозволять надавати планову медичну та стоматологічну допомогу.

П’ятий етап передбачає зняття усіх інших обмежень, крім тих, що встановила місцева влада в окремих адміністративно-територіальних одиницях. Для цього необхідно, аби в Україні фіксували лише поодинокі випадки захворювання.

Тобто можна зробити висновок, що перші чотири етапи Україна, теоретично, може пройти за місяць і повернутися до більш-менш нормального життя, водночас дотримуючись правил соціального дистанціювання і безпеки (носіння масок, часте миття рук тощо).

Однак досі не зрозуміло, чи обов’язково, щоб 10 днів пройшли саме від початку етапу, і чи може Україна “перестрибувати” їх, якщо складеться сприятлива ситуація.

Ще до оприлюднення докладного плану інфекціоніст Юрій Жигарєв розповідав у коментарі Фактам ICTV, що для зняття більшості обмежень може знадобитися менше місяця.

– Якщо брати оптимістичний сценарій, то ми більшість обмежувальних заходів можемо реалізувати десь до початку червня. Йдеться про п’ять кроків, озвучених урядом. Якщо ж виходити з песимістичних прогнозів, то це може затягнутися і на літо, а називати якісь конкретні терміни я вже не можу, адже там також доведеться дивитися на динаміку розповсюдження Covid-19, – сказав інфекціоніст.

Чи є проблеми у плані?



Ще до оприлюднення чіткого плану виходу з карантину, екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун звертала увагу на чотири критерії, визначені Американською медичною асоціацією, за яких можна планувати послаблення карантину:

мінімізування ризику передачі коронавірусу, яке базується на основі доказів тенденції до зменшення кількості нових випадків інфікування та смертей;

коронавірусу, яке базується на основі доказів налагоджена і надійна система тестування на захворювання;

налагоджена система моніторингу і відстеження контактів;

забезпечення лікарень і лікарів усіма необхідними засобами захисту та обладнанням.

Особливу увагу Супрун звертає на те, що нібито на другий план в Україні виводиться поступове збільшення кількості тестувань та покращення забезпеченості лікарень та медичних працівників, а про налагодження системи моніторингу та відстеження контактів взагалі не йдеться.

Водночас оприлюднений план уряду вказує на те, що система моніторингу буде, а кількість тестувань нарощуватимуть.

– Передчасне скорочення чи повне зняття обмежень у тандемі з відсутністю вищевказаних чотирьох принципів (особливо без налагодженого тестування і моніторингу контактів), може призвести до виникнення нових хвиль захворюваності на Covid-19. Це означає сильніше навантаження на системи охорони здоров’я, більша кількість випадків інфікування та смертей внаслідок хвороби, – вважає екс-міністр охорони здоров’я.

Проте є в плані і певні непорозуміння. Це, найімовірніше, пов’язано із тим, що навіть опублікована прем’єр-міністром стратегія не відображає всіх тонкощів процесу зняття обмежень.

Наприклад, коли і за яких умов працівники, які сьогодні працюють дистанційно, зможуть повертатися на роботу в офіс. Тобто, чи регламентуватиметься це Кабміном на кожному з етапів, чи компанії самі ухвалюватимуть рішення про відновлення робочого процесу.

Народний депутат Кіра Рудик також звертає увагу на те, що потрібно забезпечити масове тестування населення і подбати про відстеження контактів. Вона хотіла б побачити план, в якому буде чітко розписано, хто, що, і на якій стадії повинен робити.

Плани світу щодо виходу з карантину

Оскільки в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус пізніше за більшість країн Європи, у багатьох аспектах ми орієнтуємося саме на них.

Поетапність виходу з карантину також властива європейським державам. В ЄС навіть розробили план-рекомендацію, який прописує основні вимоги для початку послаблення обмежень.

Звичайно, не всім обов’язково їх дотримуватися. Основними критеріями у ньому прописані:

уповільнення темпів поширення Covid-19;



потужна система охорони здоров’я, що здатна витримати спалах коронавірусу;

тестування людей на коронавірус;

відстеження контактів та ізоляція інфікованих.

План Євросоюзу також передбачає поступове усунення обмежень в країнах. Але під час кожного невеликого кроку мають дотримуватися суворих обмежень, а на все про все піде кілька місяців.

ЄС рекомендує країнам-членам зосередитися на знятті обмежень з огляду на ризики для населення. Тобто найбільше на карантині мають перебувати люди з найбільшим ризиком захворіти на Covid-19.

У США також презентували поетапний план виходу країни з карантину. Для його початку протягом 14 днів мають фіксувати зниження кількості випадків коронавірусу (і навіть підозр на захворювання).

Він складатиметься з трьох фаз. На першому етапі людям, які входять до групи ризику, рекомендуватимуть залишатися вдома. Загалом, не можна буде збиратися великими групами.

Практика соціального дистанціювання залишатиметься, рекомендуватиметься робота з дому, бари і навчальні заклади залишатимуться закритими.

Під час другої фази відкриються навчальні заклади. В обмеженому режимі зможуть працювати спортзали, кафе, ресторани, кінотеатри тощо за умови дотримання правил соціального дистанціювання та дезінфекції.

Працівникам рекомендуватимуть вирішувати питання дистанційно, якщо це можливо.

На третій фазі найуразливішим групам населення більше не потрібно буде дотримуватися самоізоляції.

Бізнес зможе працювати у більш-менш звичайному режимі, дотримуючись обмежень з кількості відвідувачів, якщо це необхідно. Водночас правила щодо носіння масок, миття рук, тощо зберігатимуться.

Плани досить схожі у багатьох країн, відрізняється лише специфіка. Хтось вирішує раніше відкривати кінотеатри і ресторани, а хтось працює над тим, щоб якомога швидше повернути громадський транспорт.

Проте не всі поспішають повернутися до нормального ритму життя. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що карантин в країні триватиме щонайменше до 11 травня, а в Бельгії навіть не думають про повне зняття карантину.

Окреслений в країні план розглядає можливість зняття багатьох обмежень лише після 8 червня. Водночас масштабні фестивалі будуть під забороною до 31 серпня.

Навіть попри те, що світ готується до поступового виходу з карантину, потрібно не забувати, що правила безпеки залишаться з нами щонайменше до того часу, поки вакцина від Covid-19 не буде в широкому доступі.

Владислав Бомбела