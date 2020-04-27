Скандальный шоумен или эффективный реформатор? В Украине решили достать скелет из шкафа. Новость о возможном возвращении в правительство Михаила Саакашвили ошеломила политический истеблишмент. Об идее Владимира Зеленского сообщил в соцсетях сам Саакашвили. Мол, получил от президента предложение стать вице-премьером по реформам. И уже обсудил это с премьером. Мол, именно ему хотят поручить переговоры с МВФ.

Офис президента отмалчивался до последнего. Нардепы, собираясь на внеочередное заседание, не скрывали эмоций. Впрочем, еще более острой была реакция грузинских властей. Тамошний премьер даже пригрозил отозвать посла из Украины. Поскольку на родине Саакашвили осужден за злоупотребление властью и разгон мирных протестов. Все это, по мнению грузинского следствия, сопровождали реформы, которые президент Саакашвили сумел реализовать в Грузии.

Оставшись персоной нон-грата в Грузии, Саакашвили нашел убежище в Украине. После Революции достоинства друг со студенческой скамьи Петр Порошенко выдал украинское гражданство. И назначил главой Одесской области.

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Предполагалось, что Саакашвили будет с плеча рубить коррупционеров и станет показательным тараном для реформ. И на первых порах он вполне справлялся. Способствуя рейтингу Порошенко. Даже собственноручно сносил заборы на одесских пляжах. Но вскоре Михо стало тесно в Одессе. Экс-президент Грузии привык к собственной игре. И страна увидела совсем другой бульдозер. За короткое время он перессорился со всем руководством страны.

От любви до ненависти хватило нескольких политических скандалов. И вот он уже устраивает уличные марши протеста — с требованием импичмента Порошенко. И называет вчерашних соратников барыгами. Власть в долгу тоже не осталась, отобрав у него украинское гражданство. Ну а дальше начался настоящий трэш. От прорыва государственной границы к приключениям на крыше, куда он как Карлсон, забрался, убегая от украинских спецслужб.

В конце концов, все закончилось для Михо в одном из киевских ресторанов, откуда его вытянули просто за волосы, помогая покинуть Украину. Однако, менее чем через полтора года, он снова тут как тут. Президент Зеленский возобновил гражданство Украины для Саакашвили. После того, тот попытался пройти в парламент. Правда, его политсила на выборах потерпела фиаско, получив от украинцев только полпроцента голосов. В итоге, Саакашвили практически уходит в небытие, поселившись в одесском пентхаусе.

И вот его фигура вновь появляется на политической шахматной доске. Возможно, как противовес пророссийскому воздействию, набирающему силу. Учитывая характер Саакашвили, он точно не будет сидеть в тени. Вот только чиновников назначает не президент, а Верховная Рада. Поэтому Саакашвили пришлось идти на разговор к Слуге народа.

Эксперты же политического рынка по-разному оценивают нынешние задачи Саакашвили. Но все сходятся в одном: он персона непредсказуемая, бескомпромиссная и взрывоопасная, как атомный реактор. Поэтому такое назначение называют игрой в русскую рулетку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что известно о Михеиле Саакашвили.