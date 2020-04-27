Скандальний шоумен чи ефективний реформатор? В Україні вирішили дістати скелет із шафи. Новина про можливе повернення в уряд Міхеїла Саакашвілі приголомшила політичний істеблішмент. Про ідею Володимира Зеленського повідомив у соцмережах сам Саакашвілі. Мовляв отримав від президента пропозицію стати віце-прем’єром з реформ. І вже обговорив це з прем’єром. Мовляв, саме йому хочуть доручити переговори з МВФ.

Офіс президента відмовчувався до останнього. Нардепи, збираючись на позачергове засідання, не приховували емоцій. Втім, ще гострішою була реакція грузинської влади. Тамтешній прем’єр навіть пригрозив відкликати посла з України. Оскільки на батьківщині Саакашвілі засуджений за зловживання владою та розгін мирних протестів. Все це, на думку грузинського слідства, супроводжувало реформи, які президент Саакашвілі таки зумів реалізувати у Грузії.

Залишившись персоною нон-грата в Грузії, Саакашвілі знайшов притулок в Україні. Після Революції гідності товариш зі студентської лави Петро Порошенко видав українське громадянство. І призначив очільником Одеської області.

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Передбачалось, що Саакашвілі з плеча рубатиме корупціонерів і стане показовим тараном для реформ. І на перших порах він цілком справлявся. Сприяючи рейтингу Порошенка. Навіть власноруч зносив паркани на одеських пляжах. Але вже невдовзі Міхо стало тісно в Одесі. Екс-президент Грузії звик до власної гри. І країна побачила зовсім інший бульдозер. За короткий час він пересварився з усім керівництвом країни.

Від любові до ненависті вистачило кількох політичних скандалів. І ось він вже влаштовує вуличні марші протесту – з вимогою імпічменту Порошенку. І називає учорашніх соратників баригами. Влада в боргу теж не лишилася, відібравши у нього українське громадянство. Ну а далі почався справжній треш. Від прориву державного кордону до пригод на даху, куди він як Карлсон, забрався, втікаючи від українських спецслужб.

Зрештою, все скінчилося для Міхо в одному з київських ресторанів, звідки його витягли просто за чуба, допомагаючи залишити Україну. Проте, менше ніж через півтора роки, він знову тут як тут. Президент Зеленський поновив громадянство України для Саакашвілі. Після того, той спробував пройти у парламент. Щоправда, його політсила на виборах зазнала фіаско, отримавши від українців лише піввідсотка голосів. У підсумку, Саакашвілі практично йде в небуття, оселившись в одеському пентхаусі.

І ось його фігура знову з’являється на політичній шахівниці. Можливо, як противага проросійському впливу, що набирає сили. З огляду на характер Саакашвілі, він точно не буде сидіти у тіні. От тільки урядовців призначає не президент, а Верховна Рада. Тож Саакашвілі довелося йти на розмову до Слуги народу.

Експерти ж політичного ринку по-різному оцінюють нинішні завдання Саакашвілі. Але всі сходяться в одному: він персона непередбачувана, безкомпромісна та вибухонебезпечна, як атомний реактор. А тому таке призначення називають грою в російську рулетку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що відомо про Міхеіла Саакашвілі.