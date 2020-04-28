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Факты / Украина

Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, двое украинских военных ранены

В зоне проведения ООС боевики девять раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных получили ранения.

Боевики стреляли из запрещенных минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали неподалеку Марьинки, Опытного, Новоселовки Второй, возле Катериновки, Крымского, Южного, Попасной, рядом с Тревневым.

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С начала 28 апреля боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Крымского.

Также в штабе ООС сообщили, что 27 апреля украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще трех ранили.

Ранее Факты ICTV писали, что из-за обстрелов на Донбассе трое украинских военных получили ранения.

Источник: Штаб ООС 

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