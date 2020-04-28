Доба на Донбасі: 9 обстрілів, двоє українських військових поранені

У зоні проведення ООС бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових отримали поранення.

Бойовики стріляли із заборонених мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували неподалік Мар’їнки, Опитного, Новоселівки Другої, біля Катеринівки, Кримського, Південного, Попасної, поруч з Травневим.

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Від початку 28 квітня бойовики двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського.

Також у штабі ООС повідомили, що 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили.

Раніше Факти ICTV писали, що через обстріли на Донбасі троє українських військових отримали пораненя.

Джерело: Штаб ООС