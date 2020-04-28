Стройные ряды воздушных судов в аэропорту Борисполь — даже на взлетной полосе. Все из-за нехватки мест для парковки. Здесь и отечественные борты, и зарубежные. Самолеты стоят на земле, билеты не продаются. Но, несмотря на это, авиакомпании вынуждены платить деньги за парковку самолетов.

Аэропорт Борисполь несет огромные финансовые потери. Там уже закрыли крупнейший терминал D и готовятся к первым сокращениям персонала. Еще больше в состоянии шока находятся авиаперевозчики. Только в Европе трафик сократился на 90%.

Большинство бортов находятся в лизинге. То есть, не принадлежат авиакомпаниям. Летает или не летает судно, но ты за него должен заплатить. В лучшие времена самолеты пошли бы с молотка даже за месячную просрочку платежа. Теперь же авиакомпаниям идут на встречу, чтобы окончательно не уничтожить отрасль. У украинского перевозчика МАУ в лизинге большая часть флота.

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Речь идет уже не о прибыли, а о том, чтобы просто выжить. И спасти собственный авиационный флот. Загерметизированные двигатели свидетельствуют о том, что консервация судов будет долговременной. Но это может повредить самолетам. Без эксплуатации и постоянных техосмотров они могут стать опасными.

Есть еще один момент. Экипаж должен иметь определенный налет часов. Надо трижды сесть и взлететь в течение 3 месяцев. Если же карантин затянется, то многие могут потерять право на полеты, если не отработает эти навыки на тренажерах. Сохранить опытные экипажи — это пока что главное для перевозчиков. Но денег на зарплаты уже не хватает.

По Европе уже прокатилась волна банкротств. На этой неделе о закрытии объявили датский и шведский филиалы крупнейшего лоукостера Норвегии. Международная ассоциация воздушного транспорта подсчитала: мировой авиации коронавирус нанес ущерб на $113 млрд. О банкротстве объявляют компании, которые ранее считались успешными.

На авиационном рынке начинается своеобразная война за рабочие места. Первый конфликт уже произошел у национального перевозчика Мальты. Руководство предложило персоналу на время карантина платить только минимальную зарплату. Те отказались, и в ответ руководство уволило весь штат пилотов.

Чтобы остаться на плаву, пассажирские авиакомпании переориентируются на грузовые перевозки. Из-за закрытых границ для наземного транспорта резко вырос спрос на авиацию. По объему грузовых авиационных перевозок, на сегодня Украина держит лидирующие позиции. В компании Антонов, в авиапарке которой Русланы и самый большой в мире самолет Мрия, количество запросов на перевозку за последние месяцы увеличилось в четыре раза.

Но какое же будущее ждет мировую авиацию? Многие с надеждой смотрят на Китай. Там после окончания карантина авиация уже постепенно набирает обороты. На первом этапе открыли внутренние авиаперевозки. Это может подтолкнуть к аналогичным шагам и другие государства.

Аэропорты некоторых стран вообще не останавливали пассажирские перевозки — Франкфурт в Германии, парижский Шарль де Голль и белорусский Минск. На транзит работает и аэропорт Сипхол в Нидерландах. Во многих странах продолжают проводиться эвакуационные рейсы. В том числе и из украинского Борисполя — аэропорт работает на отправку пассажиров.

Некоторые эксперты прогнозируют, что более менее активно начнут летать компании в середине лета. Наибольший бюджетный перевозчик в Европе Ryanair заявил, что готов продавать билеты даже за 1 евро, лишь бы вернуть пассажиров.

Но последствия карантина могут ощущаться и в будущем. Например, авиаперевозчикам могут поставить условия — сажать пассажиров в соответствии с социальной дистанцией. Этого пока никто не исключает.

За спасение пассажирских компаний могут взяться и целые страны. Например, тот же Китай, Эмираты и даже Франция, правительство которой уже выделило помощь национальной компании AirFrance в размере $11 млрд. По лучшим прогнозам, прошлогодний объем пассажиропотока вернется через 2 года.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Meest запустил авиадоставку грузов из Китая в Украину.