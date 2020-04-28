Meest запустил авиадоставку грузов из Китая в Украину

Почтово-логистический оператор Meest запустил прямую авиадоставку коммерческих рейсов в Украину из Китая.

Рейсы будут выполняться по маршрутам Пекин-Борисполь и Гуанчжоу-Борисполь с периодичностью два раза в неделю.

Грузы принимаются объемом от 3 куб. м.

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Напомним, 27 марта Meest открыл 3 тыс. новых вакансий в связи с расширением сети и ростом объемов доставки почтовых отправлений из интернет-магазинов.

Источник: Meest