Стрункі ряди повітряних суден в аеропорту Бориспіль – навіть на злітній смузі. Усе через брак місць для паркування. Тут і вітчизняні борти, і закордонні. Літаки стоять на землі, квитки не продаються. Але, незважаючи на це, авіакомпанії змушені платити гроші за паркування літаків.

Аеропорт Бориспіль несе шалені фінансові втрати. Там вже закрили найбільший термінал D і готуються до перших скорочень персоналу. Ще більше у стані шоку перебувають авіаперевізники. Тільки в Європі трафік скоротився на 90%.

Більшість бортів знаходяться у лізингу. Тобто, не належать авіакомпаніям. Літає чи не літає судно, але ти маєш за нього заплатити. У кращі часи літаки пішли б з молотка навіть за місячну прострочку платежу. Тепер же авіакомпаніям йдуть на зустріч, щоб остаточно не знищити галузь. В українського перевізника МАУ у лізингу більша частина флоту.

Читайте: Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону

Мова йде вже не про прибутки, а про те, щоб просто вижити. Та врятувати власний авіаційний флот. Загерметизовані двигуни свідчать про те, що консервація суден буде довготривалою. Але це може зашкодити літакам. Без експлуатації і постійних техоглядів вони можуть стати небезпечними.

Є ще один момент. Екіпаж повинен мати певний наліт годин. Треба тричі сісти і злетіти впродовж 3 місяців . Якщо ж карантин затягнеться, то багато хто може втратити право на польоти, якщо не відпрацює ці навички на тренажерах. Зберегти досвідчені екіпажі – це наразі головне для перевізників. Але грошей на зарплати вже не вистачає.

Європою вже прокотилася хвиля банкрутств. На цьому тижні про закриття оголосили датський і шведський філіали найбільшого лоукостера Норвегії. Міжнародна асоціація повітряного транспорту підрахувала: світовій авіації коронавірус наніс збитки на $113 млрд. Про банкрутство оголошують компанії, які раніше вважалися успішними.

На авіаційному ринку починається своєрідна війна за робочі місця. Перший конфлікт вже стався у національного перевізника Мальти. Керівництво запропонувало персоналу на час карантину платити лише мінімальну зарплату. Ті відмовились, і у відповідь керівництво звільнило увесь штат пілотів.

Аби залишитися на плаву, пасажирські авіакомпанії переорієнтовуються на вантажні перевезення. Через закриті кордони для наземного транспорту різко зріс попит на авіацію. За обсягом вантажних авіаційних перевезень,на сьогодні Україна тримає лідируючі позиції. У компанії Антонов, в авіапарку якої Руслани та найбільший у світі літак Мрія, кількість запитів на перевезення за останні місяці збільшилася в чотири рази.

Але яке ж майбутнє чекає на світову авіацію? Багато хто з надією поглядає на Китай. Там після закінчення карантину авіація вже поступово набирає обертів. На першому етапі відкрили внутрішні авіаперевезення. Це може підштовхнути до аналогічних кроків й інші держави.

Аеропорти деяких країн взагалі не зупиняли пасажирські перевезення – Франкфурт у Німеччині, паризький Шарль де Голь та білоруський Мінськ. На транзит працює й аеропорт Сипхол у Нідерландах. В багатьох країнах продовжують проводитися евакуаційні рейси. В тому числі, й з українського Борисполя – аеропорт працює на відправку пасажирів.

Деякі експерти прогнозують, що більш-менш активно почнуть літати компанії в середині літа. Найбільший бюджетний перевізник в Європі Ryanair заявив, що готовий продавати квитки навіть за 1 евро, аби тільки повернути пасажирів.

Але наслідки карантинних обмежень можуть відчуватися і в майбутньому. Наприклад, авіаперевізникам можуть поставити умови – садити пасажирів у відповідності з соціальною дистанцією. Цього поки ніхто не виключає.

За рятування пасажирських компаній можуть взятися й цілі країни. Наприклад, той же Китай, Емірати та навіть Франція, уряд якої вже виділила допомогу національній компанії AirFrance у $11 млрд. За найкращими прогнозами, минулорічний об’єм пасажиропотоку повернеться за 2 роки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Meest запустив авіадоставку вантажів з Китаю в Україну.