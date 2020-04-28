Meest запустив авіадоставку вантажів з Китаю в Україну

Поштово-логістичний оператор Meest запустив пряму авіадоставку комерційних рейсів в Україну з Китаю.

Рейси виконуватимуться за маршрутами Пекін-Бориспіль і Гуанчжоу-Бориспіль з періодичністю два рази на тиждень.

Вантажі приймаються об’ємом від 3 куб. м.

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Нагадаємо, 27 березня Meest відкрив 3 тис. нових вакансій у зв’язку з розширенням мережі і зростанням обсягів доставки поштових відправлень з інтернет-магазинів.

Джерело: Meest